ماذا نعرف عن قرض صندوق النقد الدولي الجديد الذي طلبته مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين سليم:

كشف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عن ملامح قرض جديد لمصر من صندوق النقد الدولي.

وطلبت مصر بشكل رسمي من صندوق النقد الدولي الحصول على تمويل مالي لتعزيز قدرتها على مواجهة فيروس كورونا، بحسب بيان من مجلس بيان من مجلس الوزراء اليوم.

ويأتي الطلب "كخطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية".

ما الذي نعرفه عن البرنامج الجديد؟

وصلت المباحثات بشأن البرنامج الجديد إلى مرحلة متقدمة، بحسب بيان مجلس الوزراء. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن مدة البرنامج ستكون عاما واحدا.

ووفقًا لبيان مجلس الوزارء فإن طلب الحكومة يأتي طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني«SBA».

وتقدم أداة التمويل السريع (RFI )، مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء في الصندوق التي لديها مشكلات في ميزان المدفوعات- أي لديها مشكلات في مصادر العملة الصعبة مثل السياحة والتحويلات وغيرها- ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل.

وبحسب صندوق النقد فإن هذه الآلية تقدم في صورة قروض مباشرة دون الحاجة إلى الدخول في برنامج كامل أو مراجعات للاقتصاد دورية- مثلما حدث خلال فترة البرنامج في مصر.

أما برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ""SBA، فيقدم قروضًا سريعة بمدة تتراوح بين 12 و 24 شهرًا وتوافق الدولة التي تحصل عليه على تعديل سياساتها الاقتصادية للتغلب على المشكلات التي تواجهها.

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ولدى هذا البرنامج مراجعات منتظمة يجريها الصندوق لمتابعة تقييم الأداء الدولة في ظل البرنامج المطبق.

وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يتراوح القرض الجديد بين 3 و4 مليارات دولار ما دام لعام واحد.

وأضافت لوكالة رويترز أن القرض الجديد سيتوجه غالبا إلى دعم عجز الموازنة وإعادة هيكلة بعض القروض في ظل انخفاض الموارد الدولارية لحين عودتها من جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا.

وتأثرت السياحة المصرية بشكل بالغ جراء توقف معظم خطوط الطيران الدولية والرحلات بسبب كورونا.

لماذا هذا البرنامج الآن؟

يعتبر الطلب الجديد لمصر أمرًا مهمًا خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.

وقال إن القرض أيضًا جاء للتحوط من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وعودة النمو الاقتصادي.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي اليوم إن أزمة كورونا غير مسبوقة، كما أن هناك عدم يقين كبيرا بشأن الأوضاع الاقتصادية في العالم.

وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد المصري كانت بأفضل حالاتها قبل أزمة فيروس كورونا.