السعودية تخفف حظر التجول وتبقي الحظر الكامل في مكة لاحتواء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة خففت حظر التجول في أنحاء البلاد اليوم الأحد مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجول على مدار الساعة في مدينة مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما أبرمت السعودية اتفاقا مع الصين لإجراء تسعة ملايين اختبار للكشف عن الفيروس. وسجلت السعودية حتى الآن 17522 حالة إصابة بفيروس كورونا و139 حالة وفاة.

وهذه هي أعلى حصيلة في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي سجلت معا ما يقرب من 46 ألف إصابة و258 حالة وفاة.

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وخارج مكة والمناطق المعزولة الأخرى، سيتم تخفيف حظر التجول ليصبح من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء (من 0600 إلى 1400 بتوقيت جرينتش) حتى 13 مايو أيار.

وسمح الأمر الملكي أيضا بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما في ذلك محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى 13 مايو.

وستظل الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي مغلقة بما في ذلك صالونات الحلاقة ودور السينما. كما تُحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

وأصدرت السلطات في الرياض شروطا عامة إضافية منها عدم استخدام الأوراق النقدية.