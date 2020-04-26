بريطانيا تسجل 413 وفاة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الأحد، 413 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع إجمالي وفيات الوباء في البلاد إلى 20732 حالة وفاة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

بهذا سجلت بريطانيا، تراجعا كبيرا للارتفاع اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد مع رصد 413 حالة جديدة في حصيلة أقل بمرتين تقريبا مقارنة مع إحصائية أمس السبت.