"زحمة قبل الفطار".. تباطؤ في حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كثافات مرورية متوسطة سجلتها غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي خلال وقت الذروة المسائية.

الطريق الدائري يشهد اختناقات للقادم من نفق السلام لمسطرد، ومن الأوتوستراد إلى المنيب، والمتجه من محور صفط اللبن إلى الدئري.

تباطؤ في حركة السيارات أعلى محور 26 يوليو اتجاه محور روض الفرج، ومن محور أحمد عرابي اتجاه الدائري.

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وبالنسبة للحالة المرورية أعلى الكباري الواصلة بين محافظتي القاهرة والجيزة، يُنصح بالابتعاد عن كوبري أكتوبر لوجود تكدس كروري من صلاح سالم حتى الدمرداش، ومن ميدان التحرير إلى رمسيس.

حالة التكدس لم تختلف كثيرا بمحور صلاح سالم وتحديدا المسافة بين دار الأسلحة والذخيرة ودار المركبات، ومن كوبري الجلاء لنفق العروبة أيضا، الأمر نفسه بمحور الخلفاوي في الاتجاهين.

وفي محافظة الجيزة، رصدت الخدمات المرورية كثافات مرتفعة في شارع فيصل اتجاه المنصورية.