صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة في بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بدأت الأجهزة المعنية في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، خلال الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 10 مايو المقبل، عبر مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي.

وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، بمتابعة تجهيز مكاتب البريد وفروع بنك الائتمان الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لمنافذ الصرف.

وأضاف المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مُسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على توفير كل سُبل الدعم، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية، وذلك خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وشدد المحافظ على تيسير عملية صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة وتطبيق للخطة التي وضعتها المحافظة في تنسيق وتنظيم عملية الصرف، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. ​