اخبار العالم

رئيس وزراء فرنسا يعرض على البرلمان الثلاثاء خطة لتخفيف العزل العام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يوم السبت إنه سيعرض على البرلمان يوم الثلاثاء خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في البلاد.

 

وسيعقب بيان رئيس الوزراء الذي سيلقيه هذا الأسبوع نقاشا مفتوحا ثم إجراء تصويت.

 

كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أمر بفرض إجراءات العزل العام منذ 17 مارس للحد من تفشي فيروس ومن المقرر رفعها في 11 ماي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء فرنسا يعرض على البرلمان الثلاثاء خطة لتخفيف العزل العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا