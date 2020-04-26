رئيس وزراء فرنسا يعرض على البرلمان الثلاثاء خطة لتخفيف العزل العام

قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يوم السبت إنه سيعرض على البرلمان يوم الثلاثاء خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة في البلاد.

وسيعقب بيان رئيس الوزراء الذي سيلقيه هذا الأسبوع نقاشا مفتوحا ثم إجراء تصويت.

كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أمر بفرض إجراءات العزل العام منذ 17 مارس للحد من تفشي فيروس كورونا ومن المقرر رفعها في 11 ماي.