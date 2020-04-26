قالت وزير الصحة الفلسطينية، مي كيلة، اليوم الأحد، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
"وفا" - أن عدد الإصابات في فلسطين حتى الآن 495 حالة، منها 139 في المحافظات الشمالية، و7 في المحافظات الجنوبية، و251 في محافظة القدس منها 129 داخل أسوار مدينة القدس المحتلة و122 في ضواحي القدس.
وأضافت كيلة - خلال إيجاز صحفي حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية
وأشارت إلى أن الحالات النشطة بلغت 397، منها 74% للعمال، و9 من الكادر الطبي، مؤكدة أن جميع الإصابات بحالة مستقرة.
وأوضحت كيلة أن 4 حالات فقط من المصابين تم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي، كما تم تركيب 10 أجهزة تنفس جديدة، وبانتظار وصول عدد إضافي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.