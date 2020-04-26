قال المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة "حرج جدا"، لافتا إلى أن تبعات أزمة كورونا تمثل أكبر صدمة شهدتها البلاد على الإطلاق، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وفي حديثه مع قناة ABC قالهاسيت "سنرى معدل البطالة يقترب من المستويات التي رأيناها خلال فترة الكساد الكبير".
وفي جوابه عن سؤال حول إمكانية توقع سيناريو تعاف سريع للاقتصاد، أوضح هاسيت أن "مستقبل الاقتصاد الأمريكيسيعتمد على ما سيحدث لاحقا"، متوقعا تكاتف جهود الجميع في الأسابيع القادمة لإنشاء خطة من شأنها تحقيق تعافي الاقتصاد بشكل سريع وفي فترة وجيزة.
وتأتي توقعات هاسيت مخالفة لتصريحات وزير الخزانة ستيف منوشين، الذي توقع في وقت سابق من اليوم، انتعاش الاقتصاد الأمريكي المتأثر بوباء كورونا ابتداء من شهر يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: أزمة كورونا عرضت الاقتصاد لأكبر صدمة على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.