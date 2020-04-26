بابا الفاتيكان يدعو لمكافحة مرض الملاريا

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، الأحد، إلى مواصلة الجهود لمنع وعلاج مرض الملاريا الذي يصيب الملايين من البشر.
الملاريا، التي تهدد ملايين الأشخاص في العديد من البلدان».
ونقلت إذاعة الفاتيكان عن البابا فرنسيس قوله بمناسبة اليوم العالمي للملاريا إنه، حتى في خضم وباء كورونا، «يجب أن نواصل جهودنا للوقاية والعلاج من
وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للملاريا كل عام في 25 أبريل.
من يغمرهم الحزن بسبب وباء كورونا.
وفي قداس الأحد في كنيسة القديسة مارتا في الفاتيكان، صلى البابا فرنسيس من أجل
وقال البابا: «اليوم، في هذا القداس، نصلي من أجل جميع الأشخاص الذين يعانون من الحزن لأنهم وحيدون أو لا يعرفون أي مستقبل ينتظرهم أو لأنهم لا يمكنهم أن يسيروا قدما بعائلاتهم لأنهم لا يملكون المال أو ليس لديهم عملا. أشخاص كثيرون يعانون بسبب الحزن، لنصلِّ اليوم من أجلهم».
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