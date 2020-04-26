شفاء آخر مصاب بكورونا في ووهان الصينية

أعلن قطاع الصحة الصيني، اليوم الأحد، شفاء آخر حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة ووهان، ليصل عدد المصابين بالفيروس في المدينة الأكثرتضررًا في الصين إلى الصفر.
وقال مي فنج المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، خلال مؤتمر صحفيفي بكين وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إنه تم تحقيق هذه النتيجة بجهود شاقة من العمال الطبيين في ووهان، والذين تم إرسالهم لمساعدة المدينة في حربها ضد المرض من جميع أنحاء البلاد.
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