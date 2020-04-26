كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر كندا تعلن تسجيل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الأحد، تسجيل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 45791.

وسجلت الصحة الكندية، في بيان لها، 139 وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2489.

ويذكر أن صرح رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأن الخطط الجارية لإعادة تشغيل اقتصادات المقاطعات الكندية لا تعتمد على افتراض أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يطورون مناعة ضده. وقال "ترودو"، في إيجازه اليومي في أوتاوا، يوم السبت: "لا أعتقد أن هناك أي خطط تتوقف على أن يكون بعض الأشخاص محصنين ضد فيروس كورونا COVID-19"، مضيفًا، أن الخطط الإقليمية تركز على منع الانتشار من خلال التباعد الاجتماعي ومعدات الحماية في أماكن العمل، كما أوردت وكالة "رويترز". Advertisements