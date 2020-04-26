كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسمح بخروج الأطفال من منازلهم مع التقيد بإجراءات السلامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطات مدريد، السماح للأطفال واليافعين ممن دون الرابعة عشرة، بالخروج من منازلهم مع التقيد بإجراءات السلامة، وذلك لأول مرة منذ إعلان حالة الطوارئ في 14 مارس التي عطلت البلاد.

وحسب الإجراءات الجديدة، يمكن الآن للأطفال الخروج لمدة ساعة واحدة وبإشراف الكبار ما بين التاسعة صباحا والتاسعة مساء، في محيط كيلومتر واحد حول منازلهم.