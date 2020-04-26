كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي يطالب بحسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأحد، من القوى السياسية توحيد الجهود لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي.

وأشار صالح، خلال استقباله رئيس الجبهة التركمانية رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، إلى "ضرورة ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية".

من جانبه، أكد الصالحي على أن "التركمان حريصون على المساهمة الفعالة في بناء وتقدم البلاد، ومتمسكون بدعم الجهود التي تبذل لتوحيد الصفوف والمواقف من أجل تعزيز الحالة الوطنية وبما يحقق المصلحة العليا لأبناء شعبنا العراقي".