كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي يطالب بحسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأحد، من القوى السياسية توحيد الجهود لحسم ملف تشكيل حكومة جديدة تراعي حقوق جميع مكونات الشعب العراقي.
وأشار صالح، خلال استقباله رئيس الجبهة التركمانية رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، إلى "ضرورة ترشيح العناصر الكفوءة والنزيهة القادرة على إدارة مفاصل الدولة بكل نجاح ومسؤولية".
من جانبه، أكد الصالحي على أن "التركمان حريصون على المساهمة الفعالة في بناء وتقدم البلاد، ومتمسكون بدعم الجهود التي تبذل لتوحيد الصفوف والمواقف من أجل تعزيز الحالة الوطنية وبما يحقق المصلحة العليا لأبناء شعبنا العراقي".
ويواجه رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي تحديات كبيرة لاستكمال تشكيلته الوزارية على خلفية الصراع بين المكونات السياسية للحصول على مناصب وزارية في الحكومة الجديدة.
والكاظمي (53 عاما) مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات، في يونيو 2016، ولا يزال يشغل المنصب.
ويحظى بدعم كتلتي السنة والكرد (65 مقعداً) إضافة إلى 5 كتل شيعية، تملك 106 مقاعد في البرلمان، بإجمالي 171 مقعدا من أصل 329.
وفي 16 مارس الماضي، كلف صالح، عدنان الزرفي القيادي في تحالف النصر (42 مقعدا)، بتشكيل حكومة وتمريرها في البرلمان خلال 30 يوماً، لكنه اعتذر بعد أقل من شهر على تكليفه.
وقبلها، أجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبدالمهدي على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر 2019.