كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا كوفيد-19" في قطر، لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل 929 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية في قطر، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 10287، بما في ذلك 9265 حالة نشطة و1012 حالة شفاء.

وكشفت السلطات القطرية، أنه لا تزال حصيلة ضحايا الوباء 10 وفيات دون تسجيل حالات وفاة جديدة منذ أمس.

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ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.