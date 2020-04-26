كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تعتزم إعادة فتح مساجد في مناطق خالية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، أن إيران تعتزم إعادة فتح مساجد في أجزاء من إيران كانت خالية باستمرار من تفشي فيروس كورونا مع تخفيف القيود المفروضة على الإيرانيين تدريجيًا.

وقال "روحاني"، بحسب موقع الرئاسة على الإنترنت، إن إيران، وهي إحدى دول الشرق الأوسط الأكثر تضررًا من الوباء، سيتم تقسيمها إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء بناءً على عدد الإصابات والوفيات، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف "روحاني"، أن الأنشطة في كل منطقة سيتم تقييدها تبعًا لذلك، لذا فإن المنطقة التي كانت خالية باستمرار من الإصابات أو الوفيات سيتم تصنيفها باللون الأبيض ويمكن إعادة فتح المساجد مع استئناف صلاة الجمعة.

وأردف، أن الملصق الممنوح لأي منطقة في الجمهورية الإسلامية يمكن أن يتغير ولم يذكر موعد دخول برنامج الترميز الملون حيز التنفيذ.

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عاد الإيرانيون إلى المحلات التجارية والبازارات والمتنزهات خلال الأسبوع الماضي حيث خففت البلاد قيود فيروسات التاجية مع الزيادة اليومية في عدد القتلى أقل من 100 منذ 14 أبريل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جيهانبور، للتلفزيون الحكومي، اليوم الأحد، إن عدد القتلى ارتفع بمقدار 60 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 5710 مع تأكيد 90481 حالة.

سعياً لتحقيق التوازن بين حماية الصحة العامة وحماية الاقتصاد الذي تضرر بالفعل من العقوبات، امتنعت الحكومة عن فرض هذا النوع من الإغلاق بالجملة على المدن التي تشهدها العديد من البلدان الأخرى.