كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 05:31 مساءً - انت الان تقراء خبر باكستان تسجل أعلى ارتفاع بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية، إن باكستان شهدت قفزة كبيرة في عدد حالات فيروس كورونا الجديد كوفيد -19 في يوم واحد حيث أبلغت البلاد عن حوالي 1000 حالة يوم السبت، مما يرفع عدد الإصابات في البلد إلى 13106 حالة.

حتى أمس، فقد 272 شخصًا حياتهم في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا بسبب تفشي فيروس كورونا COVID-19، حسبما ذكرت indiablooms.

وفي الوقت نفسه، ظهر تقرير يدعي أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء عمران خان قد تم تهميشها من قبل الجيش القوي في البلاد بعد أن فشلت في التصرف بشكل حاسم بشأن الأزمة أو فرض حظر في محاولة لكبح انتشار الحالات.

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وجادلت التقارير، في أن ذلك سيجعل الملايين من الناس في وطنه عاطلين عن العمل وحتى يترك الأسر تكافح للعثور على ما يكفي من الطعام لتناول الطعام.

ولكن بعد أقل من 24 ساعة، أعلن المتحدث العسكري الميجر جنرال بابار افتخار، أن الجيش سيشرف على إغلاق لوقف انتشار العدوى في خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان التي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون نسمة، حسبما ذكرت فاينانشيال تايمز.

منذ تلك التطورات، نشر الجيش الباكستاني قوات في جميع أنحاء البلاد، وكان يدير الاستجابة لفيروس كورونا من خلال اللجنة الأساسية الوطنية.