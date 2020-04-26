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نسبة الشفاء 28%.. العالم يقترب من تسجيل 3 مليون مصاب بفيروس كورنا

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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اقترب عداد المصابين بفيروس المستجد في العالم من تسجيل 3 مليون إصابة مؤكدة، حسب آخر الأرقام، وبيانات الإصابة فى دول العالم.

وقد سجل، إلى حدود منتصف اليوم الأحد، مليوني و923 ألفا و191 شخصا مصابا، بينما سجلت الوفيات أكثر من 200 ألف عبر العالم، فيما تجاوزت الحالات، التي تماثلت للشفاء 814.515 حالة.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول، بعدما وصل عدد المصابين فيها إلى 960 ألفا و896 شخصا، تليها في قائمة الدول الخمس، الأكثر إصابة؛ إسبانيا بـ223,759 ألف حالة، وإيطاليا 195,351 ألفا، وفرنسا 161,488 ألفا، أما ألمانيا فرصدت، منذ بداية الجائحة، 156 ألفا و513 إصابة.

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وتجاوزت نسبة الشفاء في 210 دول 28 في المائة من إجمالي الاصبات، التي أكدت التحاليل المخبرية خلوها من فيروس كورونا، فيما إرتفعت نسبة الوفيات  الى 6.9 في المائة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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