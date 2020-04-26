السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية وحالات كورونا تتجاوز 17 ألفا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن تمديد تعليق الرحلات الجوية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اليوم، في مؤتمر صحفي له نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس” إن السعودية مددت تعليق الرحلات الجوية الدولية، والداخلية حتى إشعار آخر، باستثناء الحالات الطارئة، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث ذاته، في مؤتمره الصحفي، أن خدمات القطارات، والحافلات، وسيارات الأجرة، ستبقى، أيضا، معلقة، كما أن موظفي الحكومة سيواصلون العمل من المنزل.

ووصل عدد المصابين بكورونا في السعودية إلى 17522حالة، بعد تسجيل 1223 حالة إصابة جديدة بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتتصدر السعودية، والإمارات، وقطر الدول العربية بعدد حالات الإصابة بكورونا، فيما تأتي المملكة في المركز الرابع عربيا بعدد الوفيات.