من أجل مواطن واحد..تركيا ترسل طائرة خاصة لنقل رجل رفضت السويد معالجته من كورونا

في واقعة استثنائية، خلال الجائحة الحالية، التي تضرب العالم، توجهت طائرة تركية إلى السويد، خصيصا، من أجل نقل مواطن تركي للعلاج من كورونا في بلاده بعدما رفض مستشفى في السويد استقباله.

ونقلت وكالة الأنباء التركية أن طائرة إسعاف تركية أقلعت، اليوم الأحد، من مطار ستوروب في مدينة مالمو السويدية، عائدة إلى البلاد، وعلى متنها المواطن “أمرالله غولوشكن”، المصاب بفيروس كورونا.

وكانت الطائرة قد وصلت إلى السويد، بعد أن تلقى وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، طلب مساعدة من ابنة المصاب، ليلى، التي أوضحت أن مستشفيات السويد رفضت معالجة والدها، إذ طمأنها، وقال لها “بإذن الله سيتعافى والدك من فيروس كورونا”.

ونشر قوجة، اليوم، تدوينة: “طائرتنا الخاصة أقلعت من السويد صباحا، وستصل، بعد قليل، إلى أنقرة، اطمئني عزيزتي ليلى نحن عالجنا 25 ألف مصاب، وبإذن الله سيتعافى والدك، أيضا، من هذا الفيروس”.