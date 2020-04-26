تسجيل 13 حالة شفاء من كورونا في جهة مراكش – أسفي وحصيلة المصابين ترتفع إلى 822 حالة – التفاصيل

أعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش – آسفي، صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في الجهة بعد تسجيل 13 حالة جديدة.
وكشفت معطيات الرصد الصحي للمديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش – آسفي، الخاصة بمرض “كوفيد-19″، عن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في الجهة إلى 155 شخصا، فيما استقر عدد الوفيات في 42 مصابا، حيث لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.
وأشار المصدر ذاته إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا في جهة مراكش – آسفي بزيادة 4 إصابات، خلال 18 ساعة الأخيرة، لتصبح الحصيلة 822 مصابا في الجهة.
ويظهر توزيع حالات الإصابة، حسب المدن، وفق المصدر ذاته، أن عدد المصابين بعمالة مراكش استقر في 525 حالة، وأقاليم الرحامنة 224، والحوز 40، وشيشاوة 25 وقلعة السراغنة 5 حالات، والصويرة حالتان، وحالة وحيدة في إقليم – آسفي، في حين لم تسجل أي إصابة في إقليم اليوسفية.
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