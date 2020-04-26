تعنيف شاب من ذوي الاحتياجات…زوجة الأب تحت تدابير الحراسة النظرية

علم “اليوم 24″، أن المرأة التي ظهرت في شريط فيديو تعنف شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم وضعها، قبل قليل، رهن تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي، في منطقة نونويش.

وكانت حالة من الغضب سادت على مواقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، اليوم الأحد، بسبب مقطع فيديو، يوثق لحظة ضرب سيدة لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وظهر الشاب المعتدى عليه داخل المطبخ، بينما سيدة صفعته، مطالبة إياه بمغادرته، وهي تكيل له السب الشتم، دون أن تتضح التفاصيل والخلفيات.

وتداول نشطاء “فايسبوك” الفيديو المذكور على نطاق واسع، مطالبين بفتح تحقيق حول الحادث، لاسيما أن الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.