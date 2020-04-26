الصين: مستشفيات بؤرة كورونا خالية من المُصابين بالفيروس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غادر كافة المصابين بفيروس كورونا المستجد، المستشفيات، في مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي، بحسب ما أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في البلاد، مي فنغ، اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن "مي"، بأن الأطباء في المدينة أكدوا خُلُوّ مستشفيات ووهان من مرضى كورونا، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

(أ ب)

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينها 5 حالات لقادمين من الخارج، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة بالبلاد خلال آخر 24 ساعة.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 2019، بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، وسرعان ما انتشر إلى سائر أنحاء العالم.

وحتى عصر الأحد، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 82 ألفا و827، منها 4632 وفاة، بينما تماثلت 77 ألفا و39 حالة للشفاء، وفق أرقام موقع "WorldoMeter".