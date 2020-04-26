بريطانيا: جونسون يعود لممارسة مهامه الإثنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مكتب رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، في بيان أصدره، اليوم الأحد، أن جونسون سيعود لممارسة مهامه، غدًا الإثنين، بعد مرور أسبوعين على شفائه من فيروس كورونا المستجد.

وغادر جونسون (55 عاما) المستشفى حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا في 12 نيسان/ إبريل الجاري.

ومنذ مغادرته مستشفى "سانت توماس" لم يُشاهد جونسون علنا، حيث كان يمضى فترة النقاهة في منزل ريفي خارج العاصمة لندن.

وتم نقل جونسون خلال تلقيه العلاج من كورونا، إلى العناية الفائقة لمدة 3 أيام.

وقال ترامب يوم الخميس الماضي، إن لدى جونسون "طاقة هائلة" وكان صوته "رائعا" عندما تحدّثا هاتفيا.

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وأضاف ترامب حينها للصحافيين "في الواقع تفاجأت (...) كان مستعدا للعودة" إلى روتينه المعتاد.

بدورها، أشارت صحيفة "ديلي تلغراف"، حيث عمل جونسون في الماضي، إلى أنه قد يعود إلى مكتبه الاثنين لعقد اجتماعات فردية مع وزراء حكومته.

لكن وزير الصحة، مات هانكوك، بدا أكثر حذرا رغم تحسّن حالة رئيس الوزراء. وقال الجمعة "تحدّثت معه بالأمس وبدا مرحا. إنه متحمّس وفي طريقه للتحسّن بكل تأكيد"، لكنه أضاف أن "الموعد الدقيق لعودته هو أمر عائد له ولأطبائه".

وسجلت بريطانيا حتى صباح الأحد، أكثر من 13 ألفا و700 وفاة بكورونا، وما يزيد عن 103 آلاف إصابة.