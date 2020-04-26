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شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج السعودي يُقدم 5 سيارات إسعاف للقطاع الصحي بحضرموت والان مع التفاصيل
الأحد 26 أبريل 2020
قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، سيارات إسعاف للقطاع الصحي بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن.
وفي التفاصيل، جرى بمدينة سيئون محافظة حضرموت ، اليوم، تسليم خمس سيارات اسعاف مقدمة للقطاع الصحي بالمحافظة من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ثمن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري،دعم البرنامج السعودي للقطاع الصحي، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاجراءات الاحترازية لمجابهة وباء كورونا.
فيما أوضح ممثل البرنامج بمحافظة حضرموت ،بأن سيارات الاسعاف سيتم توزيعها على مديريات العبر والسوم و ثمود بوادي وصحراء حضرموت وسيارتين لمديريات ساحل حضرموت.
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