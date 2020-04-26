- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية تكشف عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية والان مع التفاصيل
الأحد 26 أبريل 2020
كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، يوم الأحد، نقلًا عن مسؤول في كوريا الجنوبية أن زعيم جارتها الشمالية، كيم جونغ أون، لا يزال حيًا وبصحة جيدة.
وكانت تقارير صحفية تكهنت بوفاة كيم، بسبب عدم حضوره احتفالات ذكرى عيد ميلاد والده كيم سونغ الثامن بعد المئة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ توليه منصبه العام 2011، مباشرة بعد وفاة الوالد الذي يعتبر مؤسس الدولة.
وقال أحد مستشاري الرئيس الكوري الجنوبي للشبكة الأمريكية: إن "موقف حكومتنا ثابت وهو أن كيم جونغ أون حي وبصحة جيدة".
وأشار إلى أن "كيم يقيم في ضاحية وونسان" بكوريا الشمالية منذ 13 الشهر الجاري، مضيفا: "لم نكتشف أي تحركات مريبة حتى الآن".
ونقلت الشبكة أيضًا عن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين قولهم، إنه "ليست هناك حتى الآن تحركات عسكرية غير عادية في كوريا الشمالية لتوحي بحدوث أمر ما.
بدوره أفاد موقع "أن كي" الكوري الجنوبي، أن كيم لا يزال يتعافى من عملية جراحية بالقلب أجريت في 12 الشهر الجاري، نتيجة "السمنة الزائدة والتدخين بشراهة"، مضيفًا أن "الزعيم الكوري يقيم في فيلا في مقاطعة هيانجسان بكوريا الشمالية".
كانت هذه تفاصيل خبر شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية تكشف عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.