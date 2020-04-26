شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية تكشف عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

الأحد 26 أبريل 2020

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، يوم الأحد، نقلًا عن مسؤول في كوريا الجنوبية أن زعيم جارتها الشمالية، كيم جونغ أون، لا يزال حيًا وبصحة جيدة.



وكانت تقارير صحفية تكهنت بوفاة كيم، بسبب عدم حضوره احتفالات ذكرى عيد ميلاد والده كيم سونغ الثامن بعد المئة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ توليه منصبه العام 2011، مباشرة بعد وفاة الوالد الذي يعتبر مؤسس الدولة.

وقال أحد مستشاري الرئيس الكوري الجنوبي للشبكة الأمريكية: إن "موقف حكومتنا ثابت وهو أن كيم جونغ أون حي وبصحة جيدة".

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وأشار إلى أن "كيم يقيم في ضاحية وونسان" بكوريا الشمالية منذ 13 الشهر الجاري، مضيفا: "لم نكتشف أي تحركات مريبة حتى الآن".

ونقلت الشبكة أيضًا عن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين قولهم، إنه "ليست هناك حتى الآن تحركات عسكرية غير عادية في كوريا الشمالية لتوحي بحدوث أمر ما.

بدوره أفاد موقع "أن كي" الكوري الجنوبي، أن كيم لا يزال يتعافى من عملية جراحية بالقلب أجريت في 12 الشهر الجاري، نتيجة "السمنة الزائدة والتدخين بشراهة"، مضيفًا أن "الزعيم الكوري يقيم في فيلا في مقاطعة هيانجسان بكوريا الشمالية".