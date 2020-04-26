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شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يُنهي أعمال الصيانة الشاملة لكهرباء الخوخة بالحديدة والان مع التفاصيل
الأحد 26 أبريل 2020
أنهت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعمال الصيانة الشاملة لكهرباء مدينة الخوخة وبما يضمن إستمرار التيار الكهربائي لأبناء المدينة والتي تعد العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة.
وأفاد ممثل هيئة الهلال في الساحل الغربي، ان الصيانة شملت 5 مولدات بإجمالي واحد ميجا و900 كيلو وات كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قدمتها في وقت سابق ضمن برامجها ومبادراتها لإعادة تطبيع الحياة في المديريات المحررة.
والى جانب المولدات الكهربائية وأعمال الصيانة الشاملة والدورية تقدم هيئة الهلال مادة المازوت بإستمرار لضمان تقديم الخدمات المجانية للأهالي تقديراً للظروف الإقتصادية التي يمر بها الشعب اليمني جراء الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية.
وعبرت السلطة المحلية في المديرية عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة ان مشاريعها وبرامجها ومبادراتها الإنسانية سدت الفراغ الحاصل في مؤسسات الدولة وأسهمت الى حد كبير في تطبيع الحياة وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
وقال سليمان ناصر عضو المجلس المحلي، ان مديرية الخوخة تحظى بإهتمام كبير من قبل دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال ، شملت مختلف القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة السكان مثل الطاقة والتعليم والصيد والصحة والبلدية وتقديم السلال الغذائية لكافة مخيمات النازحين.
مؤكداً، ان أبناء الخوخة وكافة ابناء الساحل الغربي والسهل التهامي لن ينسوا هذا الدور الإنساني لدولة الإمارات والذي يأتي في ظل إنقاطع السبل
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