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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة بالغة لمواطن برصاص مليشيا الحوثي في مذيخرة إب والان مع التفاصيل
الأحد 26 أبريل 2020
أصيب مواطن برصاص مليشيا الحوثي بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا الحوثية بحق أبناء المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن مواطن يدعى "عز الدين المليكي" أصيب إصابة بالغة نقل على إثرها للعناية المركزة نتيجة تعرضه لطلق ناري من قبل مليشيا الحوثي.
وأضافت المصادر أن خلافات بين عناصر مليشيا الحوثي بإدارة أمن مديرية مذيخرة وبين عناصر نقطة "الشرف" تطورت لتبادل إطلاق نار وإشتباكات أدت إلى إصابة المواطن "المليكي.
وفي ذات المديرية اعتدت عناصر مليشيا الحوثي بنقطة "الشرف" بعزلة "المغاربة" بمديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب، على مواطن واختطفه بعد إقتحام منزله.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من تبادل إطلاق نار كثيف ليلا في مركز مديرية مذيخرة، أدى إلى حالة من الرعب والإرهاب بين المواطنين، وسط اتهامات لقيادات حوثية بالوقوف وراء الحادثة التي يعتقد أنها تأتي ضمن صراعات النفوذ والمناصب
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