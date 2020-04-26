- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة البحرينية تعلن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 26 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 32 حالة لعمالة وافدة و10 حالات لمخالطين وحالتان قادمتان من الخارج.
وأوضحت الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1186، بعد تعافي 26 حالة جديدة.
وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أنها أجرت 113436 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.
وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 1439، بينها حالتان في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 1437 بالمستقرة، وسجلت البلاد 8 وفيات بالمرض.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة البحرينية تعلن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.