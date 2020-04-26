شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" الملاريا قد تقتل 700 ألف أفريقي والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو ريبيكا موتي أنه على الرغم من أن كوفيد 19 يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة، فمن الضروري الحفاظ على برامج الوقاية من الملاريا وعلاجها، ولا يجب أن نتقهقر عن ذلك.
وأوضحت ماتشيديسو في تصريحات لها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لمحاربة الملاريا - التي تصادف 25 أبريل من كل سنة- أن أفريقيا أحرزت تقدمًا كبيرًا على مدى 20 سنة ماضية في مجال محاربة هذا الداء.
وتشير أرقام أممية إلى أن الملاريا تسببت خلال العام 2018 في وفاة 272 ألف طفل في القارة الأفريقية، أعمارهم أقل من 5 سنوات.
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