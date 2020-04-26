"أنا في حديقة الحيوانات".. أول فيديو على "يوتيوب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل موقع "يوتيوب" بالذكرى الـ15 لتحميل أول مقطع فيديو عليه، وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن".

ونشر جاويد كريم، المؤسس المشارك لـ"يوتيوب"، أول مقطع فيديو بعنوان "أنا في حديقة الحيوانات"، في 23 أبريل/نيسان عام 2005، وبلغت مدته 18 ثانية، وحصد منذ ذلك الحين أكثر من 90 مليون مشاهدة، كما يعد الفيديو الوحيد الذي حمّله كريم على قناته.

وبعد عام من فيديو "أنا في حديقة الحيوانات"، قام كريم وزملاؤه المؤسسون ببيع الموقع لشركة "جوجل" مقابل 1.65 مليار دولار.

والآن، تفتخر المنصة بحصولها على أكثر من ملياري مستخدم للموقع كل شهر.