القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، الأحد، أن عدد من توفوا في مستشفيات إنجلترا بعدما أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 18420 بعد تسجيل 336 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة..

وتتراوح أعمار المرضى الذي توفوا بين 28 عاماً و100 عام، ومن بين العدد الكلي للوفيات الجديدة، لم يعاني 22 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 41 عاما و94 عاما، من مشاكل صحية معروفة.