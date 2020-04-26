سجلت وزارة الصحة السعودية، الأحد، 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17522.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الوفيات 139 حالة.

وأكدت الوزارة أن مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية وصل إلى 2357، بعد تسجيل 142 حالة شفاء جديدة.