مركز الملك سلمان يُقدم حقائب نظافة شخصية للوقاية من كورونا لنازحي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365

قدم مركز الملك سلمان حقائب نظافة شخصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



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وفي التفاصيل، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،اليوم، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية ،توزيع حقائب نظافة شخصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) للنازحين في مخيمات الجشة وآل جابر بمديرية الخوخة محافظة الحديدة، استفاد منها 800 أسرة.

وأشاد مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الحديدة حميد الخزان ، بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة أبناء محافظة الحديدة النازحين في مخيمات الساحل الغربي.

مشيراً الى أن هذا الدعم يستهدف 800 أسرة نازحة في مخيمات الحديدة من خلال توزيع حقائب نظافة شخصية ومواد تعقيميه ضمن مشروع المياه والإصحاح البيئي الذي يموله مشكورًا مركز الملك سلمان للإغاثة.