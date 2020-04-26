قطونيل تُصدر بيانًا هامة بعد وقف إعلان "ابن الجيران"

أصدرت شركة قطونيل بيانًا هامة بغد وقف إعلانها ابن الجيران الذي أثار جدل فور عرضه في أول أيام شهر رمضان المبارك، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشركة في بيان لها، حرصها على الذوق العام والقيم المصرية النبيلة، واستمرارها في تقديم ما يتناسب مع المجتمع المصري، و أن قرارها جاء تماشيًا مع ما أثير من ضجة حول إعلانها “ابن الجيران”، ونظرًا لأنها دائمًا ما تأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما يقدموه من مادة إعلانية للترويج لمنتجاتها، ولوقف حالة الجدل وإرضاء المشاهدين في مصر.

وفي وقت سابق، تقدمت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن إعلانات الملابس الداخلية التي يزيد ظهورها في شهر رمضان المعظم.

الأعلى للإعلام

أكد الكاتب الصحفى صالح الصالحى، عضو لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قرار مجلس إدارة مجموعة قطونيل بوقف إعلان الشركة، الذى شهد مخالفات كثيرة وخدشا للحياء العام، ليس ملزما لأحد، ولكن قرارات المجلس الأعلى هى الملزمة لجميع وسائل الإعلام.

وأضاف صالح الصالحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع الطارئ الذى تعقده لجنة الشكاوى ظهر اليوم الأحد أونلاين لمناقشة مخالفات إعلان قطونيل، سينعقد فى موعده، للنظر فى قرار الشركة و موقف الإعلان.

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وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إن إعلانات الملابس الداخلية التي يزيد ظهورها فى رمضان، أصبحت تتجاوز القيم والعادات والتقاليد، مما يتطلب وقفها فورًا لما تمثله من إساءة للذوق العام عبر التليفزيون.

وأضافت: “حيث إننا فوجئنا بعرض إعلانات لشركة قطونيل عبر شاشات التليفزيون مع بداية شهر رمضان الكريم، والتي ظهرت فيه إحدى الممثلات تغني فيه بعبارات غير لائقة، فضلاً عن بعض الحركات الإيحائية المستفزة لأهالينا في البيوت المصرية”.

وطالبت النائبة، بوقف فوري لإعلانات قطونيل وسرعة تدخل الجهات المعنية لأنها لا تتناسب وتقاليد وأخلاقيات الشعب المصري، وتستفز الشعب المصري خاصة مع الظروف التي تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، كما طالبت بتطبيق عقوبة قانونية على الشركة لخدش مساء أهالينا في البيوت المصرية.

حماية المستهلك

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهك قرار رقم 3/150 لسنه 2020 بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل للملابس باتخاذ اجراءات وقف بث اعلان منتج الملابس الداخلية ماركة قطونيل الذي يتم بثه خلال شهر رمضان 2020 عبر القنوات الفضائية.

ويأتي ذلك لما يحمله من انتهاكا واضحا للكرامة الشخصية و العادات والتقاليد المجتمعية ، ومخالفتة لاحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات ومخالفة قانون العقوبات المصري .

وكان قد تم استدعاء ممثلي الشركه صباح اليوم وإعلانها بقرار مجلس إدارة الجهاز بوقف بث الاعلان على جميع القنوات الفضائيه وقد ابدى الممثل القانونى للشركه الالتزام التام بوقف بث الاعلان وتفاعلهم مع قرار جهاز حمايه المستهلك حفاظاً على قيم وتقاليد المجتمع المصرى