توفي السيد زكي أحد رجال الإسعاف بعد معاناة من الإصابة استمرت 3 سنوات، بعد تفجير رفح بسيناء عام 2017 والذي راح ضحيته عدد من شهداء الجيش المصري، منهم الشهيد البطل أحمد المنسي.
وكتب حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يحمل إسم "القلب الطيب"، تغريدة كشف فيها عن وفاة أخيه الذي كان يعمل في سيناء سائق إسعاف بعد معاناة من الإصابة التي لحقت به في الحادث.
وأوضح الحساب أن "زكي" وهو في طريقه لإنقاذ الجنود في تفجير رفح، استوقفه أحد الإرهابيين وأطلق عليه 4 رصاصات.
وأضاف الحساب أن سائق الإسعاف توفي يوم الجمعة الماضي بعد معاناة من الإصابة استمرت 3 سنوات.
يشار إلى أنه في السابع من يوليو عام 2017، وقع هجوم إرهابي استهدف كمين البرث بمدينة رفح في محافظة سيناء، أسفر عن استشهاد وإصابة 26 جندياً ومقتل أكثر من 40 إرهابياً.
كانت هذه تفاصيل خبر كان في طريقه لإنقاذ الجنود لكن أُطلق عليه النار.. وفاة رجل إسعاف بعد إصابته في هجوم رفح الذي استشهد فيه «المنسي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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