تحالف وطني والثورة مستمرة: لا علاقة للثورة بأي عمل مسلح

اعلن تحالف "وطني"، في بيان، أن مجموعة "​محكمة​ ​الثورة​ المسلحة" التي أعلنت تبنيها للاعتداء على فرع مصرف "فرنسبنك" في صيدا، هي "مجموعة مزعومة، لا تمت بأي صلة لثوار 17 تشرين، الذين حرصوا منذ انطلاقة الثورة على سلميتها، رغم ما تعرضوا له من تعنيف مفرط وممنهج".

وأكد التحالف "إدانته ل​سياسة​ ​جمعية المصارف​ وحاكمية ​مصرف لبنان​، باعتبارها جزءا من سياسة المنظومة الحاكمة، التي هدرت أموال ​الدولة​ ونهبت مال الشعب"، مشيراً الى "حرصه على سلمية التحركات الشعبية ضدها"، واضعا "عملية الاعتداء العنفي على المصارف، في خانة الرسائل المتبادلة بين أفرقاء المنظومة الحاكمة، كما وأن أحد الاهداف الكامنة خلف هذا الاعتداء يتمثل في محاولة للاساءة إلى الثورة ومحاولة احتوائها".