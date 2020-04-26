أسود يتقدم بإخبار لعويدات حول مخالفات لقوانين وتبييض أموال

تقدم عضو تكتل ​لبنان القوي​، النائب ​زياد أسود​، بإخبار لدى النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، بموضوع إخبار مخالفة المواد 319 و 328 و 579 من قانون العقوبات والمادة الأولى (البندين 7 و 9)، من قانون مكافحة تبييض الأموال وتموييل ​الإرهاب​، وتظهر المستندات التي حصلت "​الخليج 365​" على نسخة منها، تقديم الطلب بتاريخ 21 نيسان من هذا العام 2020، ويتألف الإخبار من ثلاثة عشر صفحة تعرضها النشرة على الشكل التالي: Advertisements

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