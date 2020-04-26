فهمي عشية البدء بتخفيف إجراءات التعبئة: نتمنى التقيد بإجراءات السلامة

أصدر مكتب وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ بياناً تمنى فيه من المواطنين عشية تخفيف إجراءات التعبئة، التقيد بإجراءات ​السلامة العامة​. ولفت البيان إلى أنه "يصادف يوم غد الاثنين انطلاق المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات التي اتخذت سابقاً للحد من انتشار جائحة ​كورونا​. من أجل السلامة العامة وسلامة كل مواطن وبهدف النجاح في تنفيذ كافة المراحل للعودة إلى الحياة الطبيعية، نتمنى على جميع المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة ووضع كمامة اثناء وجودهم خارج المنزل. وفي حال عدم توفّر الكمامات بحوزة المواطنين نرجو منهم الإستحصال عليها من قبل العناصر الأمنية التي ستقوم بتوزيعها على الحواجز أو تغطية الأنف والفم بمنديل من قماش حفاظاً على سلامتهم".

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