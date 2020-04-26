العيلاني: نطالب التيار والمستقبل بالتوقف عن السجالات غير المجدية

اعتبر إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​، في بيان أصدره اليوم تعليقاً على السجال الحاصل بين عدد من مسؤولي ​تيار المستقبل​ وعدد من مسؤولي تيار المستقبل، مطالباً تيار المستقبل و​التيار الوطني الحر​ بـ"التوقف عن السجالات السياسية غير المجية التي لا تجد اذانا صاغية ولا تجد نفعا ولا تهم اللبنانيين الذين يعانون ارتفاع سعر صرف الدولاء وغلاء الأسعار اي بمعنى أوضح يدفعون اليوم ضريبة السياسات الفاشلة و الخاطئة لتيار المستقبل والتيار الوطني الحر عندنا كانا حلفاء في موقع السلطة".

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