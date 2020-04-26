لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​أكرم شهيب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "نتذكر جلاء جيش ​النظام السوري​ الذي دخل على دماء ​كمال جنبلاط​ وخرج بدماء ​رفيق الحريري​، ونواياكم مفضوحة وذاكرة الناس ليست قصيرة، والكل يتذكر أنكم أول من طالب بعودة النظام السوري الى ​الجامعة العربية​، واليوم أنتم جزء من هذه المنظومة التي دمرت ​لبنان​ وسلبت خيراته"، متسائلاً "عن أي إنجاز تتحدثون"؟. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر شهيب: أنتم جزء من المنظومة التي دمرت لبنان فعن أي إنجاز تتحدثون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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