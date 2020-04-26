الخليل: حصر مسؤولية الإنهيار لسلامة من شأنه رفع المسؤولية عن غيره

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أن النائب ​انور الخليل​ أكد على ضرورة ان يشمل الموقف الحازم والمشكور الذي اتخذه رئيس الحكومة ​حسان دياب​ في موضوع انهيار الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، جميع من كان مسؤولا خلال الحكومات السابقة حتى وصلنا الى هذا الوضع المتردي، لا ان ترمى جميع التهم بوجه حاكم مصرف ​لبنان​ اذا ان هذا الموقف فيه شيء من إنعدام الدقة والعدالة. وانا هنا لا ابرر الحاكم من اخطاء ارتكبها في عمله.

و قال الخليل خلال تفقده مركز الحجر الصحي في ​حاصبيا​ "أن حصر مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي بالحاكم من شأنها رفع المسؤولية عن غيره من اهل السلطة ومنها الشغور الرئاسي لمدة سنتين ونصف، وكذلك غض النظر عن أداء الفريق الذي يمسك بملف الكهرباء منذ عشر سنوات والذي شكل 52% من مجموع دين ​الدولة​ ، وتقصير الحكومات المتعاقبة، وهدر الوزارات، وحشو اعداد هائلة من الموظفين في إدارات الدولة لتنفيعهم ليس إلا.

وشدد الخليل على انه رغم حرصه على مصارحة اللبنانيين والشفافية الكاملة عن حقيقة الأوضاع في لبنان، لكنه يتمنى لو أن معالجة الامور تتم بعيدا عن التراشق الإعلامي الذي من شأنه أن يزيد مناخ الهلع عند الناس ويخلق تساؤلات تتصل بعدم الثقة في كل ما له علاقة بالدولة وعملها بعيدا عن إعطائهم إجابات شافية وحلولا حقيقية، معتبراً أن "الردود التي حصلت بناء على ما قاله بالامس غير مقبولة لان الكل يعرف احترامي الشخصي لدولة الرئيس حسان دياب، متمنيًا على متداولي الاخبار "توخي الدقة لان الهدف من اجتزاء الحقيقة افتعال بلبلة سياسية لا مبرر لها".