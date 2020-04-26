مصطفى حمدان: اياكم والمس بقرش اهلنا الابيض الحقيقي

أشار ​العميد مصطفى حمدان​ إلى أن هناك فاجرون متفجرون دمروا كل الثوابت الوطنية اللبنانية و"سفهتم كل القيم الاخلاقية واكلتم بنهمكم وجوعكم العتيق مع ابنائكم وبناتكم واخوانكم واخواتكم واصهرتكم ومن لف لفكم من سفلة القوم ​المال​ العام ولهطم جنى العمر لكل اللبنانيين من البنوك.

وتوجه إلى الفاسدين معتبرا أنهم يتصارعون اليوم "كصراع التيتانز صراع الهة الفسق والعهر والنفاق اليوم تلبسون دروع طوائفكم ومذاهبكم وتتراشقون بتهم العفة والنزاهة والشفافية، اليوم تتطاير شظاياكم ليصبح الوطن اشلاء من الفقراء تنتظر من يطعم اولادها ومن يحميها من ذل العوز والجوع".

وحذر حمدان قائلا: "اياكم ايها الوقحين المنظرين بالعفة المس بجيشنا الوطني اللبناني،هذا ​الجيش​ يعلم تماما من انتم هذا الجيش يدرك تماما خفاياكم وتفاصيل فسادكم وافسادكم. هذا الجيش على يقين بأنكم انتم السبب فيما وصلت اليه البلاد. اياكم ثم اياكم المس بقرش اهلنا الابيض الحقيقي الذي خبيناه نحن اللبنانيين مجتمعين موحدين لينقذنا من براثن توحشكم وانتم على حافة السقوط النهائي ليزدحم القاع بكم".