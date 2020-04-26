حملة تعقيم في القطين الضنية بعد ظهور إصابة فيها بفيروس كورونا

قام عناصر الجهاز الصحي التابع ل​اتحاد بلديات الضنية​ بحملة تعقيم واسعة في الشوارع والاحياء والمحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة في بلدة القطين، بهدف الحد من إنتشار فيروس "كورونا" بعد ظهور إصابة يوم أمس في البلدة، والإشتباه بست ​حالات​ أخرى تم عزلها، وشملت حملة التعقيم أيضا بلدة سير المجاورة التي كانت شهدت الاسبوع الماضي ظهور 5 إصابات بالفيروس من عائلة واحدة.

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