الكتلة الوطنيّة: لحكومة إنتقاليّة مستقلّة تتمتّع بصلاحيّات إستثنائية

دَعت الكتلة الوطنيّة إلى "تعيين حكومة إنتقاليّة مرحليّة مستقلّة تتمتّع بصلاحيّات إستثنائية"، وإلى تقديم مصلحة لبنان وشعبه على سياسة المحاور في الصراع الإقليمي، من ضمن خمسة شروط مسبقة اقترحتها لأيّ خطة إصلاحيّة"، معتبرةً أنّ "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة" هو الإصلاح االسياسي وتغيير قواعد اللعبة السياسيّة". وشدّدت على أن "شروط الإنقاذ التي طرحتها تُحمّل العبء والتعويض عن الخسارة لمن تسبّب بها، لا للمواطنين كما ورد في الخطة الحكوميّة المسرّبة، وتُسهم في استعادة الثقة بلبنان فتعود الإستثمارات ويكبر حجم الإقتصاد".
وأشار بيان إلى أنه "يجب توفير الشروط المسبقة لأيّ خطة إصلاحيّة للخروج من الأزمة بأسرع وقت ممكن من خلال شروط عدة أبرزها تعيين حكومة مستقلّة،محاسبة المسؤولين واستعادة الأموال المنهوبة، تقديم مصلحة لبنان وشعبه على سياسة المحاور، وضع عقد إجتماعي جديد، توزيع عادل للخسائر".
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