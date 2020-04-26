عودة: يد الرب حاضرة مهما اشتدت الأزمات وعلى الحكومات الاستثمار في الأمور الصحية

أكد متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للروم ​الارثوذكس​ ​المطران الياس عودة​، خلال ترأسه خدمة قداس الأحد الجديد في كاتدرائية القديس جاورجيوس، ان "يد الرب حاضرة مهما اشتدت الأزمات، وهو واقف على باب قلبنا يقرع لنفتح له، ولكن القلوب غالباً ما تكون موصدة، ولا يعي ​الإنسان​ أنه هو الغائب عن الله".

ولفت عودة الى ان "أزمة ​كورونا​ فضحت هشاشة المجتمعات، وضعف الأنظمة الصحية، وعدم الإستشراف عند حكومات ​العالم​ أجمع، وأكدت للانسان عجزه أمام الأزمات الكبرى واجتياح الأوبئة، رغم تطور العلم وتقدم التكنولوجيا، وأملنا أن يعي الإنسان أن عليه تغيير سلوكه، كما على الحكومات أن تستثمر في الأمور الصحية والأبحاث العلمية التي تؤدي إلى خير الإنسان، عوض الإستثمار في الأسلحة المدمرة والحروب لأن حياة الإنسان كنز ممنوح من الله الخالق وعلى الجميع أن يحافظوا عليه".