منظمة الصحة العالمية: عدد الإصابات بالكورونا في إفريقيا تجاوز عتبة الـ30 ألف حالة

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19" في ​إفريقيا​ تجاوز عتبة الـ30 ألف حالة، وبلغت حصيلة ​ضحايا​ العدوى في القارة 1365 وفاة، مع تسجيل أكثر من تسعة آلاف حالة شفاء".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، ووأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.