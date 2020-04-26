السلطات السعودية تمدد تعليق الرحلات الداخلية والدولية حتى إشعار آخر

أفادت وكالة "رويترز" عن أن المملكة ​السعودية​ قررت اليوم تمديد تعليق جميع رحلات الطيران الدولية والداخلية حتى إشعار آخر، ضمن إجراءات محاربة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد.

وكانت في وقت سابق من اليوم قد أعلنت السلطات الصحية السعودية، عن تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي، مؤكدةً في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في السعودية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن بلغ 17522.