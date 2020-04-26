البرهان: القوات المسلحة حمت المزارعين بعد هجمات لميليشيات إثيوبية

أعلن رئيس ​مجلس السيادة السوداني​ الفريق أول ​عبد الفتاح البرهان​ ان "​القوات المسلحة​ السودانية كان عليها حماية ​المزارعين​ ​السودانيين​ بعد فقدان أراضيهم، إثر فرض الإثيوبيين وجودهم في الأراضي"، لافتاً الى "مقتل أحد عناصر ​الجيش​ وجرح اثنين، خلال هجوم شنته مليشيات إثيوبية على الأراضي السودانية مؤخراً"، مشيرا إلى أنه "ورئيس هيئة الأركان ومدير جهاز المخابرات وقادة الجيش، تفقدوا في التاسع من نيسان الجاري، قوات الفرقة الثانية مشاة المرابطة على الحدود الشرقية في عدد من المواقع".

هذا وفي 11 نيسان الماضي، وصل ​الخرطوم​ رئيس هيئة الأركان الاثيوبي الفريق أول ركن آدم محمد برفقة عدد من كبار القادة العسكريين وأجرى محادثات مع البرهان وكبار القادة العسكريين، كما اجتمع مع رئيس الوزراء ​عبد الله حمدوك​، واتفقوا خلال هذه المحادثات على ضبط الحدود ومحاربة الجرائم العابرة كما توصلا الى "تفاهم كامل ومستديم لتأمين الحدود المشتركة".