تسجيل 3 وفيات و1223 إصابة جديدة بكورونا بالسعودية خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم، عن تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي، مؤكدةً في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا في السعودية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن بلغ 17522.
وتماثل 142 مصاباً بفيروس كورونا في السعودية للشفاء منه خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 2357 شخصا، إلا أن السعودية هي الدولة العربية الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات.
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