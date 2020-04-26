إصابات كورونا بإفريقيا تتجاوز الـ30 ألفا ودول عربية بصدارة الوفيات

أعلنت الفرع الإفريقي في المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم الأحد، أن عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد في إفريقيا تجاوز عتبة الـ30 ألف حالة، وأكد الفرع في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى أكثر من 30125، أما حصيلة الوفيات فبلغت 1365 وفاة، مع تسجيل أكثر من تسعة آلاف حالة شفاء.

وتتصدر جمهورية ​جنوب إفريقيا​ قائمة أكبر بؤر كورونا في القارة السمراء بـ4361 إصابة، تليها مصر 4092، ​المغرب​ 3889، ​الجزائر​ 3256، و​الكاميرون​ 1518. ومن حيث عدد الوفيات، تحتفظ الجزائر بالصدارة في قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررا بالوباء بـ419 وفاة، تليها مصر 294، المغرب 159، جنوب إفريقيا 86، والكاميرون 53.